صعود اليمين المتطرف في هولندا يُحدث "زلزالاً" سياسيًا في أوروبا

أحدث تصدّر اليمين المتطرف في هولندا لنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت، يوم أمس الأربعاء، "زلزالاً" حقيقيًا في الساحة السياسية في البلاد، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقارير إخبارية.

وأظهرت نتائج الانتخابات حصول حزب الحرية، المحسوب على اليمين المتطرف، على 37 مقعدًا في البرلمان الجديد، أي أكثر من ضعف ما كان عليه الأمر في انتخابات 2021.

وقالت صحيفة "لوطون" السويسرية إنّ "زلزالاً حدث في هولندا، حيث تراقب بروكسل عن كثب الانتخابات التشريعية لخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتتابع حصول المفاجأة الكبيرة".

وأضافت الصحيفة أنّ "السيناريو الذي كان يخشاه البعض أصبح حقيقة"، وذلك بعد فوز حزب الحرية بأغلبية المقاعد متقدمًا على التحالف اليساري الذي يقوده المفوض الأوروبي السابق فرانس تيمرماتز الذي حصل على 25 مقعدًا، وحزب يمين الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي مارك روته، وحصل على 24 مقعدًا فقط.

ووصف موقع "ليزيكو" الفرنسي فوز فيلدرز الذي جاء "بفضل خطابه المناهض للهجرة"، بأنه "زلزال انتخابي يمكن الشعور به في جميع أنحاء أوروبا".

وبحسب تقرير للموقع، فإنّ فوز اليميني المتطرف سيثير مأزقًا في عملية تشكيل الحكومة، وقالت زعيمة حزب الوسط الليبرالي، ديلان يشيلجوز-زيجيريوس، إنها لا ترى كيف يمكن لفيلدرز أن يشكل أغلبية، فيما كان زعيم الكتلة اليسارية، فرانس تيمرمانز، أكثر وضوحًا واستبعد الدخول في "ائتلاف يستبعد الهولنديين".

وأشار التقرير إلى أنّ هناك تأثيرًا لهذا الزلزال السياسي حتى داخل الاتحاد الأوروبي، ففي بروكسل ستتم دراسة نتائج الانتخابات في لاهاي بعناية، لا سيما أنّ فيلدرز كان يدعو، في كثير من الأحيان، إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنّ أول رد فعل أوروبي جاء من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) حين قال: "رياح التغيير هبت".