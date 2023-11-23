صعود اليمين المتطرف في هولندا يُحدث "زلزالاً" سياسيًا في أوروبا
أحدث تصدّر اليمين المتطرف في هولندا لنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت، يوم أمس الأربعاء، "زلزالاً" حقيقيًا في الساحة السياسية في البلاد، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقارير إخبارية.
وأظهرت نتائج الانتخابات حصول حزب الحرية، المحسوب على اليمين المتطرف، على 37 مقعدًا في البرلمان الجديد، أي أكثر من ضعف ما كان عليه الأمر في انتخابات 2021.
وقالت صحيفة "لوطون" السويسرية إنّ "زلزالاً حدث في هولندا، حيث تراقب بروكسل عن كثب الانتخابات التشريعية لخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتتابع حصول المفاجأة الكبيرة".
وأضافت الصحيفة أنّ "السيناريو الذي كان يخشاه البعض أصبح حقيقة"، وذلك بعد فوز حزب الحرية بأغلبية المقاعد متقدمًا على التحالف اليساري الذي يقوده المفوض الأوروبي السابق فرانس تيمرماتز الذي حصل على 25 مقعدًا، وحزب يمين الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي مارك روته، وحصل على 24 مقعدًا فقط.
ووصف موقع "ليزيكو" الفرنسي فوز فيلدرز الذي جاء "بفضل خطابه المناهض للهجرة"، بأنه "زلزال انتخابي يمكن الشعور به في جميع أنحاء أوروبا".
وبحسب تقرير للموقع، فإنّ فوز اليميني المتطرف سيثير مأزقًا في عملية تشكيل الحكومة، وقالت زعيمة حزب الوسط الليبرالي، ديلان يشيلجوز-زيجيريوس، إنها لا ترى كيف يمكن لفيلدرز أن يشكل أغلبية، فيما كان زعيم الكتلة اليسارية، فرانس تيمرمانز، أكثر وضوحًا واستبعد الدخول في "ائتلاف يستبعد الهولنديين".
وأشار التقرير إلى أنّ هناك تأثيرًا لهذا الزلزال السياسي حتى داخل الاتحاد الأوروبي، ففي بروكسل ستتم دراسة نتائج الانتخابات في لاهاي بعناية، لا سيما أنّ فيلدرز كان يدعو، في كثير من الأحيان، إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنّ أول رد فعل أوروبي جاء من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) حين قال: "رياح التغيير هبت".
وأشار إلى أنّ "الحماس نفسه في فرنسا، حيث هنأت رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية مارين لوبان خيرت فيلدرز وحزبه اليميني المتطرف على "أدائهم المذهل" في الانتخابات التشريعية.
وقالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية إنّ النجاح الانتخابي لفيلدرز سيتسبب ببعض الإحراج في بروكسل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل "يقترح إعادة السيطرة على الحدود، واحتجاز وطرد المهاجرين غير الشرعيين، وعودة طالبي اللجوء السوريين، وإعادة تقديم تصاريح العمل للعاملين داخل الاتحاد الأوروبي، كما يريد حظر ارتداء الحجاب في المباني الحكومية، وتعزيز العلاقات مع إسرائيل، وتحدث عن إغلاق التمثيل الهولندي في رام الله، ونقل السفارة الهولندية إلى القدس".
واعتبر تلفزيون "بي أف أم تي في" الفرنسي في تقرير له أنّ فوز حزب الحرية يُغرق هولندا والقارة الأوروبية في حالة من عدم اليقين، موضحًا أنّ "هذا الحزب يقوده رجل وهو خيرت فيلدرز، يبلغ من العمر 60 عامًا، بنى سمعته على معارضته للإسلام، وهو مؤسس حزب الحرية، ومعجب بجان ماري لوبان، وهو مهووس بما يسميه الغزو الإسلامي".
وأُدين في وقت سابق لأنه وصف المغاربة بـ "الحثالة"، كما ينص برنامجه أيضًا على إجراء استفتاء حول مغادرة أوروبا.