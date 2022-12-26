بينهم قادة من الجبهة الوطنية.. مقتل عشرات الأفغان في مواجهات مع طالبان
لقي عشرات الأفغان مصرعهم في مواجهات استمرت لساعات طويلة بين قوات من الجبهة الوطنية المعارضة وعناصر من طالبان، في مدينة "اندراب" التابعة لولاية بغلان شمال شرق أفغانستان.
وأعلنت الجبهة الوطنية الأفغانية، بزعامة أحمد شاه مسعود، أن قواتها تصدت لهجوم كبير شنته حركة طالبان على مناطق مختلفة من ولاية بغلان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الجبهة صبغت أحمدي، في تغريدة له عبر تويتر، إنه تم صد عدة هجمات لطالبان، لكن هذه المجموعة هاجمت مرة أخرى، وقد استمر القتال العنيف في مناطق مختلفة من ولاية بغلان".
وأكد أحمدي مقتل 3 من قادة الجبهة الوطنية المعارضة هم "خير محمد اندرابي، وقمر الدين رمضاني، وعبدالمنان رباني"، مشيراً إلى أن القائد البارز خير محمد اندرابي لقي مصرعه خلال هجوم بطائرة هليكوبتر لحركة طالبان استهدفت فيه مقر الجبهة في سفوح مدينة بنو في بغلان".
وذكر موقع صحيفة "اندبندنت" بالنسخة الفارسية أن 15 عنصراً من قوات الجبهة الأفغانية المعارضة قتلوا، فيما لقي قرابة 20 عنصراً من حركة طالبان مصرعهم خلال تلك المواجهات.
وقال قائد في جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية للصحيفة، الإثنين، إن طالبان تمكنت بمساعدة "بعض الجواسيس المحليين المعينين من أندراب" من اكتشاف موقع معسكر خير محمد أندرابي ومهاجمته.
بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية بالنسخة الفارسية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "أكبر قائد للمقاومة خير محمد أندرابي لقي مصرعه مع 21 من رجاله بعد 30 ساعة من القتال العنيف بسبب نقص الذخيرة".
من جانبها، أفادت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية المستقلة بأن "طالبان تركت جثة هذا القائد (خير محمد أندرابي) في تشوك على جسر حصار ولم تسمح لأحد بنقله".
و"أندراب" هي إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، وخلال 16 شهرًا من حكم طالبان لأفغانستان، كانت دائمًا مسرحًا لاشتباكات عنيفة بين طالبان وقوات الجبهة.
ولجبهة تحرير أفغانستان أيضًا عدة قواعد عسكرية في جبال "أندراب"، وتشتبك قوات هذه الجبهة مع طالبان من حين لآخر.