بينهم قادة من الجبهة الوطنية.. مقتل عشرات الأفغان في مواجهات مع طالبان

لقي عشرات الأفغان مصرعهم في مواجهات استمرت لساعات طويلة بين قوات من الجبهة الوطنية المعارضة وعناصر من طالبان، في مدينة "اندراب" التابعة لولاية بغلان شمال شرق أفغانستان.

وأعلنت الجبهة الوطنية الأفغانية، بزعامة أحمد شاه مسعود، أن قواتها تصدت لهجوم كبير شنته حركة طالبان على مناطق مختلفة من ولاية بغلان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجبهة صبغت أحمدي، في تغريدة له عبر تويتر، إنه تم صد عدة هجمات لطالبان، لكن هذه المجموعة هاجمت مرة أخرى، وقد استمر القتال العنيف في مناطق مختلفة من ولاية بغلان".

وأكد أحمدي مقتل 3 من قادة الجبهة الوطنية المعارضة هم "خير محمد اندرابي، وقمر الدين رمضاني، وعبدالمنان رباني"، مشيراً إلى أن القائد البارز خير محمد اندرابي لقي مصرعه خلال هجوم بطائرة هليكوبتر لحركة طالبان استهدفت فيه مقر الجبهة في سفوح مدينة بنو في بغلان".

وذكر موقع صحيفة "اندبندنت" بالنسخة الفارسية أن 15 عنصراً من قوات الجبهة الأفغانية المعارضة قتلوا، فيما لقي قرابة 20 عنصراً من حركة طالبان مصرعهم خلال تلك المواجهات.