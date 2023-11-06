أوكرانيا: ضربات روسية تستهدف متحفًا وشاحنات حبوب في أوديسا
قال مسؤولون أوكرانيون في ميناء أوديسا على البحرالأسود إن هجمات روسية بطائرات مسيرة على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، واشتعال النيران في شاحنات محملة بالحبوب وإلحاق أضرار بأحد المتاحف الفنية البارزة.
وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا، عبر تطبيق تيليغرام "في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، يحتفل متحف أوديسا الوطني للفنون بمرور 124 سنة على تأسيسه... عشية هذا اليوم هنَّأ الروس صرحنا المعماري بصاروخ سقط في مكان قريب". مشيرًا إلى أن جدران المتحف تضررت وتحطمت بعض النوافذ والزجاج.
وأضاف كيبر أن أضرارًا لحقت بالعديد من المباني السكنية المرتفعة، كما اشتعلت النيران في مستودعات وشاحنات محملة بالحبوب وقد تم إخمادها على الفور.
وقال المسؤول الأوكراني إنه تم تدمير 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في أجواء المدينة. ولم يتضح ما إذا كانت هذه المسيرات أصابت المباني والشاحنات أم أن الأضرار نجمت عن الحطام المتساقط.
وفيما خلف الهجوم حفرة عمقها عدة أمتار بالشارع القريب من المتحف، فإنه في المقابل لم تدل روسيا بتعليق بعد.