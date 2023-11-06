أوكرانيا: ضربات روسية تستهدف متحفًا وشاحنات حبوب في أوديسا

قال مسؤولون أوكرانيون في ميناء أوديسا على البحرالأسود إن هجمات روسية بطائرات مسيرة على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، واشتعال النيران في شاحنات محملة بالحبوب وإلحاق أضرار بأحد المتاحف الفنية البارزة.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا، عبر تطبيق تيليغرام "في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، يحتفل متحف أوديسا الوطني للفنون بمرور 124 سنة على تأسيسه... عشية هذا اليوم هنَّأ الروس صرحنا المعماري بصاروخ سقط في مكان قريب". مشيرًا إلى أن جدران المتحف تضررت وتحطمت بعض النوافذ والزجاج.