بعد مهاجمته بايدن.. الكشف عن تصريحات حادة جديدة للمستشار الإعلامي لنتنياهو

أغلق جلعاد تسيفيك، المستشار الإعلامي الجديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسابه على تويتر، بعد أن تم الكشف عن تصريحات حادة جديدة ضد وزراء ومسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، قيام جلعاد تسيفيك بمهاجمته سلوك كل من وزير الدفاع، ووزير الاقتصاد، ورئيس "الشاباك"، وحتى نتنياهو نفسه، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأشخاص.

وسبق أن أهان جلعاد تسيفيك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والإدارة الأمريكية، وقال إن بايدن "غير كفؤ وسيدمر أمريكا".

وبحسب الصحيفة، فإنه في 10 أبريل/ نيسان، وبعد أن ألغى نتنياهو إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت، كتب تسيفيك في حسابه على تلغرام، أنه "لم يُطرد لكي يضع إصبعا في عينيه، ولكن لأنه بدلاً من محاربة الاحتجاجات إلى حد الهزيمة، استخدمها كسلاح ضد خطة الإصلاح التي تروج لها الحكومة".

وزعم تسيفيك أن "غالانت في سلوكه قَبِل المعادلة القائلة بأن إرادة الشعب الديمقراطي ملغاة أمام العسكريين الذين لا يحبون سياسة الحكومة". وبحسبه فإن "هذا انقلاب عسكري هادئ، من دون الحاجة إلى دبابات".

وكتب تسيفيك في ذلك الوقت، منتقدًا رئيس الوزراء نفسه، أن "إلغاء إقالة غالانت، دون اعتذار أو عقاب على خطيئة من جانبه، هو انتصار كبير لاحتجاج الرافضين، وضربة قاتلة للديمقراطية.. إدارة سيئة جدا لنتنياهو".

وفي 3 أبريل/ نيسان، هاجم تسيفيك أيضًا طياري القوات الجوية، قائلاً إنه "غير متحمس لرحلة عيد الاستقلال.. هؤلاء ليسوا طيارين لدولة إسرائيل بأكملها، وإنما هم طيارون من الأوليغارشية في المحكمة العليا.. طيارون تحت المراقبة سيسمحون للإيرانيين بتدميرنا لأنهم خسروا الانتخابات".

وكان رئيس "الشاباك" رونين بار أيضا هدفا لهجمات تسيفيك. ففي 10 مايو/ أيار 2022، بعد أن تحدث بار ضد خطر الاحتجاجات، كتب تسيفيك في تلغرام أنه "مع كل الاحترام للعرب بالفؤوس، يجب أن نتذكر أن الخطر الحقيقي هو الاحتجاجات.. ثم بدلاً من تقديم تقرير عن الفشل الهائل لـ 18 جريمة قتل حدثت في شهر ونصف الشهر فقط، يتلقى تغطية مترفة وعناوين تحريضية".

كما اتهم تسيفيك، نفتالي بينيت بـ "وصفة مجربة للانتحار الوطني"، في ضوء نواياه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، عندما كان رئيسا للحكومة.