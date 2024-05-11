5 قتلى إثر هجمات أوكرانية على دونيتسك ومنطقتين روسيتين

قُتل 5 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، اليوم السبت، في 3 هجمات منفصلة شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيّرة والمدفعية على منطقتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين الروسيتين، ومدينة دونيتسك التي أعلنت موسكو ضمها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن حاكم منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، الذي عينته روسيا، قوله في بيان نشر على "تليغرام"، إن 3 مدنيين قُتلوا، وأصيب 8 آخرون عندما أصاب صاروخ أوكراني مطعمًا في المدينة.

وتتعرض دونيتسك، التي سيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا، في العام 2014، لقصف أوكراني من حين لآخر، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/ شباط العام 2022، لكنها أصبحت أكثر هدوءًا بعد إجبار قوات كييف على الانسحاب من ضواحيها في وقت سابق من العام.

من جانبه، قال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان نُشر أيضًا عبر "تليغرام"، إن رجلًا لقي حتفه، وأصيب آخر بعد أن نفذت طائرة مسيرة أوكرانية هجومًا على شاحنة متوقفة في قرية نوفوسترويفكا-بيرفايا الحدودية، وفق "رويترز".