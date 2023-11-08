روسيا تعتقل عميلًا حاول استمالة زملائه بالذهاب للجانب الأوكراني

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مواطن روسي يعمل مع الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الفدرالي: "أحبَط الجهاز الأمن أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية على أراضي جمهورية بورياتيا، حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".