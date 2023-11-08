الأجهزة الأمنية الروسية
الأجهزة الأمنية الروسيةأ ف ب

روسيا تعتقل عميلًا حاول استمالة زملائه بالذهاب للجانب الأوكراني

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مواطن روسي يعمل مع الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الفدرالي: "أحبَط الجهاز الأمن أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية على أراضي جمهورية بورياتيا، حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".

الأجهزة الأمنية الروسية
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وأشار البيان إلى أن "المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية وفوج آزوف الإرهابي".

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي فقد تم فتح قضية جنائية بموجب جريمة "الخيانة العظمى" ولا يزال التحقيق معه جاريًا.

روسيا
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