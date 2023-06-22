بعد زيارة بلينكن للصين.. السفينة "ستراتون" تعبر مضيق تايوان

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي أبحرت عبر مضيق تايوان الثلاثاء، وذلك في اليوم التالي لختام زيارة رفيعة المستوى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين حازت متابعة على نطاق واسع.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان له، إن السفينة "ستراتون" أجرت عبورًا "روتينيًّا" في مضيق تايوان "عبر مياه تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقًا للقانون الدولي".

وأضاف أن "مرور ستراتون، عبر مضيق تايوان يُظهِر التزام الولايات المتحدة بإبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادي حرَّة ومفتوحة، وينشر الجيش الأمريكي الطائرات والسفن عبر أي مناطق متاحة بموجب القانون الدولي".