إيران: اتهامات أمريكا لنا بالهجوم على ناقلة بخليج عُمان "لا أساس لها"
قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن اتهامات الولايات المتحدة بأن طهران تقف وراء هجوم على ناقلة نفط في خليج عمان "لا أساس لها من الصحة".
وتعرَّضت الناقلة باسيفيك زيركون ،التي ترفع العلم الليبيري، لهجوم قبالة ساحل عمان قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران نفذته على الأرجح بطائرة مسيرة.
من جهته، ذكر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حينذاك في بيان "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، بتنا واثقين من أن إيران شنَّت هذا الهجوم على الأرجح باستخدام طائرة مسيرة".
وتدير الناقلة شركة "إسترن باسيفك شيبينج" ومقرها سنغافورة، وهي شركة قالت وسائل إعلام أمريكية إن المالك النهائي لها هو الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.