إيران: اتهامات أمريكا لنا بالهجوم على ناقلة بخليج عُمان "لا أساس لها"

قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن اتهامات الولايات المتحدة بأن طهران تقف وراء هجوم على ناقلة نفط في خليج عمان "لا أساس لها من الصحة".

وتعرَّضت الناقلة باسيفيك زيركون ،التي ترفع العلم الليبيري، لهجوم قبالة ساحل عمان قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران نفذته على الأرجح بطائرة مسيرة.