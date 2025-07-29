مقتل 17 نزيلاً بهجوم روسي على سجن أوكراني

أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 17 سجينًا على الأقل وإصابة أكثر من 80 شخصًا جرّاء هجوم جوي روسي على سجن أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، بحسب "د ب ا".

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وصباح اليوم، قتِل عشرون شخصًا على الأقل وأصيب نحو أربعين بجروح جراء ضربات روسية عنيفة استهدفت، فجر اليوم الثلاثاء، منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ووقعت ثماني عمليات قصف تسببت بمقتل 16 شخصًا في منطقة زابوريجيا، فيما أدت ثلاث هجمات أخرى إلى سقوط أربعة قتلى في دنيبروبتروفسك، بحسب السلطات.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني في زابوريجيا وحاكم المنطقة: إن الضربات التي شنتها روسيا خلال الليل على منشأة إصلاحية في المنطقة أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 35 على الأقل.

وكتب الحاكم إيفان فيدوروف على تيليغرام، أن مباني المنشأة دمرت، كما تضررت المنازل القريبة.