إيطاليا تُطالب بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الأوروبي

وأغضبت الخطوة الألمانية الحكومة الإيطالية، التي تكافح للتعامل مع زيادة حادة في أعداد المهاجرين منذُ توليها السلطة قبل عام، وتتهم المنظمات الخيرية بتشجيع الأفراد على الإبحار في رحلات خطرة، وهو ما تنفيه المنظمات الخيرية.

وفشل وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نحو غير متوقع في التوصل إلى ميثاق جديد للهجرة، يوم أمس الخميس، بعد أن قالت روما إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة النص.

وقال تاياني للتلفزيون الرسمي الإيطالي: "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق جديد، ينبغي على المنظمات غير الحكومية التي ترفع علم ألمانيا أو علم أي دولة أخرى أن تنتشل المهاجرين وتأخذهم إلى دولها".