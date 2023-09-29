إيطاليا تُطالب بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الأوروبي
طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى أن المهاجرين الذين تنتشلهم سفن الإنقاذ من البحر لا بد من إرسالهم إلى الدول التي تدعم المنظمات الخيرية غير الحكومية.
وجاءت مطالبة الوزير الإيطالي بعد تأكيد برلين، هذا الأسبوع، أنها تقدم الدعم المالي إلى ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية تعمل في البحر المتوسط، وتجلب المهاجرين بانتظام إلى إيطاليا.
وأغضبت الخطوة الألمانية الحكومة الإيطالية، التي تكافح للتعامل مع زيادة حادة في أعداد المهاجرين منذُ توليها السلطة قبل عام، وتتهم المنظمات الخيرية بتشجيع الأفراد على الإبحار في رحلات خطرة، وهو ما تنفيه المنظمات الخيرية.
وفشل وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نحو غير متوقع في التوصل إلى ميثاق جديد للهجرة، يوم أمس الخميس، بعد أن قالت روما إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة النص.
وقال تاياني للتلفزيون الرسمي الإيطالي: "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق جديد، ينبغي على المنظمات غير الحكومية التي ترفع علم ألمانيا أو علم أي دولة أخرى أن تنتشل المهاجرين وتأخذهم إلى دولها".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كتبت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى المستشار الألماني أولاف شولتس لتخبره بأنها "دُهشت" لمعرفتها بالتحرك الألماني لتمويل المجموعات الخيرية.
واجتمعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك مع نظيرها الإيطالي تاياني، يوم أمس الخميس، حيثُ دافعت عن القرار قائلة إن المجموعات تُنقذ الأرواح.