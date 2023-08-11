نواب أمريكيون يطالبون بالاعتراف بالمنتخب الأفغاني للسيدات في المنفى

دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى الاعتراف بالمنتخب الأفغاني لكرة القدم للسيدات في المنفى.

جاء ذلك في خطاب أُرسل إلى "الفيفا"، الجمعة.

ويلعب المنتخب الأفغاني في المنفى في أستراليا منذ أن سيطرت طالبان على الحكومة الأفغانية في آب/أغسطس 2021، مما تسبب في فرار العديد من النساء البارزات من البلاد خوفا من الاضطهاد.

وواصلت حركة طالبان الحد بشكل كبير من حريات المرأة وحقوقها، بما في ذلك حظر وصول النساء والفتيات لنظام التعليم في البلاد، فيما قالت الأمم المتحدة إن ما يحدث يمكن أن يرقى إلى حد الجريمة ضد الإنسانية.

وجاءت المطالبة بقيادة الرئيسين الشريكين لتجمع كرة القدم في الكونغرس الأمريكي وهما النائبان الجمهوريان دون بيكون ودارين لحود، إضافة للنائبين الديمقراطيين كاثي كاستور وريك لارسن.

ودعت المجموعة "الفيفا" إلى "السماح لمنتخب السيدات الأفغاني بتمثيل كل امرأة وفتاة محاصرة تحت حكم طالبان.. إن لم يكن من أجل مستقبل هذه الرياضة الجميلة، فمن أجل الرسالة المهمة التي يرسلها هذا الأمر إلى النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم".

وتقدمت لاعبات المنتخب الأفغاني للسيدات بالتماس، في نهاية تموز/يوليو الماضي، دعون فيه "الفيفا" إلى الاعتراف بهن كممثلات لبلادهن.

ويواصل "الفيفا" اعترافه بالمنتخب الأفغاني للرجال.

وتأتي الرسالة مع دخول كأس العالم للسيدات أسابيعها الأخيرة، وهي الأعلى حضورا على الصعيد الجماهيري في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يرد "الفيفا" على الفور على طلب للتعليق.