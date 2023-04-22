منع نائبة متحولة جنسيا من الكلام في برلمان مونتانا

وأبلغ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون البرلمانية زوي زيفير، بأنه لن يسمح لها بالكلام حتى تعتذر عما بدر منها من تعليقات، في أحدث جدل حول مسألة حقوق المتحولين التي تقسم المجتمع الأمريكي.

وقالت زيفير أول برلمانية متحولة جنسيا في الولاية لزملائها الثلاثاء "إذا صوتّم بنعم على مشروع القانون هذا وبنعم على هذه التعديلات، آمل أنكم في المرة المقبلة التي تتضرعون فيها إلى الله وتحنون رؤوسكم للصلاة أن تروا الدماء التي تلطخ أيديكم".

واعترض النواب الجمهوريون على كلام زيفير، وخاطبوها في بيان نشر على تويتر باعتبارها ذكرا وليس امرأة.

ودعا تجمّع "فريدوم هاوس" إلى "توجيه تأنيب للنائب زوي زيفير فورا بعد إدلائه بتعليقاته التهديدية والمقلقة إلى حد كبير في مجلس النواب اليوم".

ورفض مات ريجير الرئيس الجمهوري لبرلمان مونتانا الخميس، استدعاء زيفير للمشاركة في النقاشات، قائلا إنه لن يُسمح لها بالتحدث حتى تعتذر.

وأيّد النواب الجمهوريون في تصويت فيما بينهم في المجلس الجمعة هذه الخطوة.

ويتمتع الجمهوريون بغالبية 68 مقعدا من أصل مئة.