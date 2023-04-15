حضور فني عالمي في حفلة تتويج تشارلز الثالث

سيكون ليونيل ريتشي، وكايتي بيري، وأندريا بوتشيلي، أبرز المشاركين في الحفلة الموسيقية التي تقام بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، على ما أفادت محطة "بي بي سي"، الجمعة، ولوحظ تاليًا غياب أي نجم بريطاني كبير.

كذلك يضم برنامج الحفلة التي ستقام بحضور نحو 20 ألف شخص في قصر وندسور في ضواحي لندن، في اليوم التالي للتتويج، فرقة الفتيان "تايك ذات" من دون مؤسسها روبي ويليامز، وملحّن الموسيقى الكلاسيكية ألكسيس فرنش.

وأوضحت "بي بي سي" التي ستتولى نقل الحفلة أن الحدث "يحتفي بفصل جديد في تاريخ الأمة، من خلال موضوعات الحب والاحترام والتفاؤل، وبالأمم الأربع (التي تتألف منها المملكة المتحدة)، وبمجتمعاتها، والكومنولث".