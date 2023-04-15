حضور فني عالمي في حفلة تتويج تشارلز الثالث
سيكون ليونيل ريتشي، وكايتي بيري، وأندريا بوتشيلي، أبرز المشاركين في الحفلة الموسيقية التي تقام بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، على ما أفادت محطة "بي بي سي"، الجمعة، ولوحظ تاليًا غياب أي نجم بريطاني كبير.
كذلك يضم برنامج الحفلة التي ستقام بحضور نحو 20 ألف شخص في قصر وندسور في ضواحي لندن، في اليوم التالي للتتويج، فرقة الفتيان "تايك ذات" من دون مؤسسها روبي ويليامز، وملحّن الموسيقى الكلاسيكية ألكسيس فرنش.
وأوضحت "بي بي سي" التي ستتولى نقل الحفلة أن الحدث "يحتفي بفصل جديد في تاريخ الأمة، من خلال موضوعات الحب والاحترام والتفاؤل، وبالأمم الأربع (التي تتألف منها المملكة المتحدة)، وبمجتمعاتها، والكومنولث".
وتشارك في الحفلة أيضًا جوقة مكوّنة من هواة ينتمون إلى فئات اجتماعية متنوعة، من بينهم عناصر إنقاذ بحري، وسائقو سيارات أجرة، وفرق ريغي، بالإضافة إلى جوقة عبر الإنترنت تضم أعضاء من الدول الأعضاء في الكومنولث، وهو تحالف دول كان مستعمرات بريطانية سابقة.
وأكد البرنامج المُعلَن ما أوردته تقارير صحافية عن رفض النجوم البريطانيين الرئيسين المشاركة في الحفلة، ومنهم إلتون جون، وأديل، وإد شيران، وهاري ستايلز.
وكانت الحفلة التي أقيمت العام المنصرم أمام قصر باكنغهام بمناسبة مرور 70 عامًا على حكم إليزابيث الثانية شهدت مشاركة فرقتي "كوين"+آدم لامبرت، و"دوران دوران"، والمغنيين أليشا كيز، ورود ستيوارت، وديانا روس، إضافة إلى تسجيل لإلتون جون.
إلاّ أن احتفالات تتويج تشارلز الثالث، وهي أول حدث من نوعه منذ تتويج إليزابيث، العام 1953، لم تحظ َإلى الآن بحماسة البريطانيين الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع الأسعار، الذي تسبب في أزمة اجتماعية خطيرة، وشهدوا في عام واحد يوبيل إليزابيث الثانية، في حزيران/يونيو الفائت، ثم جنازتها في أيلول/سبتمبر.
وأظهر استطلاع أجراه معهد "يو غوف" نُشر، اليوم الجمعة، أن نحو ثلثي البريطانيين (64 %) و75% من الشباب غير مهتمين، لكنّ 46 % أفادوا بأنهم سيحضرون النقل الحيّ أو يشاركون في بعض الاحتفالات المقررة (كحفلات الإحياء وسواها).
وتقام مراسم التتويج، في 6 أيار/مايو، في كاتدرائية وستمنستر في لندن بمشاركة نحو ألفَي مدعو، ويتوقع أن يستغرق ساعة، أي أنه سيكون أكثر تواضعًا من مراسم تتويج إليزابيث الثانية التي استمر لأكثر من 3 ساعات وحضرها 8251 ضيفًا يمثلون 129 دولة وإقليمًا.
ويحضر التتويج عدد من الملوك والقادة الأجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنّ زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحضر بالنيابة عنه، في حين أن الأمير هاري الذي لا يزال على خلاف مع العائلة المالكة، سيحضر من دون زوجته ميغان.