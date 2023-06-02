بريطانيا: الطريق مفتوح أمام أوكرانيا للانضمام للناتو

وقال إن من غير الممكن إضافة دول لعضوية الحلف في خضم حرب، وإن الطريق للمضي قدما هو مواصلة مساعدة وتسليح أوكرانيا من أجل أمنها في الأجلين القصير والطويل.

وقال والاس في مقابلة "أفضل شيء يمكن أن نفعله لمساعدة أوكرانيا حاليا هو مساعدتها لتهزم روسيا... بعد ذلك هو أن نضمن أنها مستعدة وقادرة وصامدة".