تصرف جديد لبايدن يكتسح مواقع التواصل.. ماذا يحاول أن يثبت؟ (فيديو)

"أعدكم بالفوز"

وكان حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاث فعاليات لجمع التبرعات لحملته الانتخابية السبت، وحاول طمأنة المانحين الأكثر سخاءً قائلًا إنه قادر على الفوز في الانتخابات الرئاسية، رغم أدائه السيّئ في المناظرة ضد سلفه دونالد ترامب.

وقال المرشح الديمقراطي في إحدى فعاليات جمع التبرعات التي نظمت في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة "لم أمض ليلة رائعة لا أنا ولا حتى ترامب". وأضاف "أعدكم بأننا سنفوز في هذه الانتخابات".

من جهتها دافعت جيل بايدن بقوة عن زوجها البالغ 81 عامًا، في مواجهة الدعوات لسحب ترشيحه، قائلة إن "جو ليس الشخص المناسب لهذا المنصب فحسب، بل إنه الشخص الوحيد لهذا المنصب".

وتوجَّه كلاهما إلى نيوجيرسي السبت للمشاركة في فعالية لجمع التبرعات، حضرها أيضًا حاكم الولاية الديمقراطي فيل مورفي.

وقال الرئيس الأمريكي "أتفهم قلقكم بعد المناظرة"، مضيفًا "سأقاتل بقوة أكبر".

وبات ترشيح بايدن موضع شكوك، منذ أدائه السيّئ خلال المناظرة ضد ترامب ليل الخميس.