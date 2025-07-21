بعد يوم من الاتفاق.. تجدد القتال بين الجيش وحركة "إم 23" في الكونغو

شهدت الكونغو اشتباكات الأحد، بين قوات موالية للحكومة وحركة "إم 23" المتمردة، وذلك بعد يوم من توقيع إعلان مبادئ لإنهاء القتال.

واندلعت اشتباكات عنيفة، الأحد، بين المتمردين وقبيلة "وازاليندو"، على طول محور "بوسينغا-كانجابي-مونجانزو"، في إقليم "والونغو"، شرقي الكونغو، بحسب إذاعة "أوكابي" المحلية.

وذكرت الإذاعة أن الاشتباكات أدت إلى شلل جميع الأنشطة في قرى مجموعة نيانغيزي-كارونغو، لافتة إلى أن المتاجر في المنطقة أغلقت، وخلت الشوارع، وساد الذعر بين السكان.

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ووقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" المتمردة، السبت، في قطر، إعلان مبادئ لإنهاء القتال في شرق الكونغو. ووقع الإعلان ممثلون عن الجانبين.

وبحسب نص الإعلان، فإن الجانبين أعلنا التزامهما بتوقيع "اتفاق سلام" بحلول 18 أغسطس/ آب القادم.

وأسفر تقدم الحركة السريع، منذ يناير/ كانون الثاني، عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف.