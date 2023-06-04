إسرائيل تطلب مساعدة مصر في تحقيق شامل عن الحادث الحدودي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد فرد تأمين مصري بأنه هجوم إرهابي، وطالب بتحقيق شامل مشترك مع مصر.

وقال نتنياهو لمجلس الوزراء حول الحادث الذي وقع يوم السبت، في تصريحات نقلها التلفزيون: "بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا ومفصلًا".

وأضاف: "سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات، وأيضًا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية".