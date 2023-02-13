نكسة لحزب المستشار الألماني بالانتخابات المحلية في برلين

تعرّض الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، لنكسة في انتخابات محلية تكتسي رمزية كبيرة في برلين، معقل الحزب منذ أكثر من 20 عامًا، بعدما تفوّقت عليه المعارضة المحافظة.

وتتزامن الهزيمة الانتخابية التي لحقت بالحزب محليًا، مع انتقادات توجّه على مستوى البلاد لشولتس على خلفية التلكؤ في دعم أوكرانيا عسكريًا.

وحلَّ حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض في الصدارة في انتخابات المجلس المحلي في برلين حاصدًا نحو 28 % من الأصوات، مقابل 18 % نالها الاشتراكيون الديمقراطيون.

والنتيجة هي الأسوأ للحزب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، علمًا بأنه حل ثالثًا خلف حزب الخضر الذي نال ما بين 18,2 و18,7 % من الأصوات، وفق تقديرات لقناتي "إيه آر دي" و"زد دي أف".

ووصفت رئيسة البلدية المنتهية ولايتها فرانتسيسكا غيفي نتائج الانتخابات بأنها "أمسية مريرة"، مشيرة إلى "وضعية صعبة" لحزبها.