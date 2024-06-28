9 رؤساء حكموا إيران 5 منهم "أصوليون"

مر على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية في العام 1979 ثمانية رؤساء من المحسوبين على التيارين المحافظ والإصلاحي، ورئيس مؤقت تولى مهامه بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بتحطم طائرته في مايو الماضي.

وظل بعض الرؤساء في مناصبهم لولاية ثانية، وكان أولهم أبا الحسن بني صدر تلاه آخرون، منهم حسن روحاني الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في انتخابات 2017.

وينتخب الرئيس الإيراني لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة أربعة أعوام، ويتبع الرئيس المرشد الأعلى، كما أن حرية حركته تقيدها مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة، ويسيطر على أغلبها رجال دين، أهمها مجلس صيانة الدستور.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم الجمعة، 4 مرشحين بعد انسحاب اثنين من المرشحين يوم أمس، هما المتشددان "علي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي"، أما بالنسبة للمرشحين الأربعة المتبقين فهم مسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي الوحيد، و"المحافظين" مصطفى بور محمدي وسعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف.