نتنياهو عن التحقيق في "إخفاقات أكتوبر": "مناوشة غير ضرورية"

اتهم مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بعدم التعاون مع تحقيق يجريه بشأن الإخفاقات التي أدّت إلى ما جرى في 7 أكتوبر. وهو اتهام واجهه نتنياهو بالقول إن ذلك التحقيق يعد "مناوشة غير ضرورية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تصريح أنغلمان جاء في رسالتين إلى نتنياهو وهاليفي، طالبهما فيها بالتعاون في التحقيق.

نتنياهو ردَّ على تصريحات أنغلمان بالقول إن "ما يفعله مراقب هو مناوشة ومعارضة غير ضرورية في زمن الحرب".

وأعلن إنغلمان، الذي يشغل منصب المراقب الذي يتبع الكنيست (البرلمان)، ولا يعد جهة حكومية، أن العاملين في مكتبه منخرطون في عملية مراجعة لعشرات القضايا، وأنهم يتحققون "من سلوك جميع الرتب السياسية والعسكرية والمدنية" في إسرائيل.

وقال: "بعد أكثر من نصف عام من الحرب، فإن من حق مواطني إسرائيل الحصول على أجوبة فيما يتعلق بملابسات الأحداث، والمسؤولين عن الفشل".