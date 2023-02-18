بكين: بعض القوى لا ترغب في نجاح محادثات السلام الأوكرانية الروسية
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن بلاده تعتقد أن هناك "بعض القوى" التي لا ترغب في نجاح محادثات السلام الأوكرانية الروسية، وإن الصين ستحدد موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة.
ومن ناحية أخرى قال وانغ إنه من أجل الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان يجب معارضة قوى الاستقلال التايوانية بحزم.
واستنكر الوزير الصيني "رد الفعل السخيف والهستيري" الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.
وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة، هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟، هذا لا يبرهن على أن أمريكا قوية"، مؤكدا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء أمريكا كان للاستخدام "المدني".
وسبق أن نددت الصين بعملية إسقاط المنطاد الذي قال البنتاغون إنه مزود بأجهزة للتجسس، فيما نفت بكين ذلك.
وتأتي تصريحات الوزير الصيني بعد أن أضافت واشنطن، الجمعة، ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها المنطاد الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعة تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأمريكية من دون إذن.
وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان، إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".