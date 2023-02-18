بكين: بعض القوى لا ترغب في نجاح محادثات السلام الأوكرانية الروسية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن بلاده تعتقد أن هناك "بعض القوى" التي لا ترغب في نجاح محادثات السلام الأوكرانية الروسية، وإن الصين ستحدد موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة.

ومن ناحية أخرى قال وانغ إنه من أجل الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان يجب معارضة قوى الاستقلال التايوانية بحزم.

واستنكر الوزير الصيني "رد الفعل السخيف والهستيري" الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.