أوكرانيا تعلن إسقاط 18 مسيّرة و17 صاروخاً في هجمات روسية ليلية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، إسقاط 18 طائرة مسيرة إضافة إلى 17 صاروخاً من طراز "كروز" في هجمات جوية روسية ليلية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها إن روسيا أطلقت 24 مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف خلال الليل.

في المقابل، أعلنت روسيا أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضا فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إنه جرى "اعتراض طائرات مسيّرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي استرا ودوموديدوفو في منطقة موسكو، ومنطقتي بيلغورود وفورونيج".