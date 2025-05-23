حريق ضخم في مصنع وسط إيران (فيديو)

أعلنت السلطات المحلية في محافظة أصفهان وسط إيران، مساء الجمعة، عن اندلاع حريق واسع النطاق في مصنع للغزل والنسيج يقع في منطقة مورجه خورت الصناعية شمال المحافظة.

وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء وخدمات الطوارئ في بلدية أصفهان إن الحريق تم الإبلاغ عنه في الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وأوضح المتحدث أن "اتساع مساحة المصنع ووجود مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى الرياح النشطة في المنطقة، ساهمت في انتشار النيران بشكل كبير في الدقائق الأولى من الحادث"، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب الحريق سيبدأ بعد إتمام عمليات الإخماد والتطهير الكامل للموقع.

ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل للسيطرة على النيران بشكل تام.

وتقع المدينة الصناعية مورجه خورت على بُعد نحو 45 كيلومترًا إلى الشمال من مركز مدينة أصفهان، وتضم عددًا من المصانع والمنشآت الصناعية الكبيرة، ما يجعلها من أهم المراكز الصناعية في المنطقة.