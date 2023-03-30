بمشاركة روسية.. الدنمارك تنتشل "جسماً" قرب تفجير "نورد ستريم2"

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، اليوم الأربعاء، أنّها انتشلت جسمًا أسطوانيًا تمّ رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي تعرّض للتخريب، مشيرة إلى أنّ هذا الجسم هو عوّامة دخان.

وقالت الوكالة في بيان: "تم انتشال الجسم بمشاركة ممثل عن الشركة المالكة نورد ستريم 2 ايه جي" والتي تعدّ غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.

وعملية انتشال الجسم التي نفّذت تحت إشراف وزارة الدفاع الدنماركية جرت في 28 آذار/مارس على عمق 73 مترًا.

وقال البيان: "تشير التحقيقات إلى أن الجسم عبارة عن عوامة دخان فارغة تستخدم لوضع علامات بصرية".