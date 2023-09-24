قوات حفظ السلام الروسية ترافق الأسر المشردة إلى أرمينيا

أعلنت السلطات الممثلة للأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية في أذربيجان، الأحد، أن قوات حفظ السلام الروسية، سترافق الأسر المشردة في المنطقة إلى أرمينيا إذا أرادت.

وقالت السلطات في بيان نشر على "فيسبوك"، "نبلغكم أن الأسر التي باتت مشردة نتيجة العمليات العسكرية التي جرت مؤخرًا وعبَّرت عن رغبتها في المغادرة، سترافقها قوات حفظ سلام روسية".