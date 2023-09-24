قوات حفظ السلام الروسية ترافق الأسر المشردة إلى أرمينيا
أعلنت السلطات الممثلة للأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية في أذربيجان، الأحد، أن قوات حفظ السلام الروسية، سترافق الأسر المشردة في المنطقة إلى أرمينيا إذا أرادت.
وقالت السلطات في بيان نشر على "فيسبوك"، "نبلغكم أن الأسر التي باتت مشردة نتيجة العمليات العسكرية التي جرت مؤخرًا وعبَّرت عن رغبتها في المغادرة، سترافقها قوات حفظ سلام روسية".
وذكر البيان، أن "الحكومة ستقدم قريبًا معلومات بشأن نقل مجموعات أخرى من السكان".
وفي وقت سابق اليوم، قالت قيادة منطقة ناجورنو قرة باغ، إن المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة سيغادرونها إلى أرمينيا، إذ إنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.
وقال دافيد بابايان مستشار لرئيس "جمهورية أرتساخ" التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9% يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".