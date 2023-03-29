إيران: قرار المحكمة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية سيعلن في أبريل
أعلن رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية، أحمد رضا بور خاقان، اليوم الأربعاء، صدور قرار من قبل المحكمة الخاصة في التحقيق ومحاكمة المتورطين في إسقاط طائرة الركاب المدنية الأوكرانية في طهران قبل 3 أعوام.
وقال بور خاقان في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، حول آخر حالة لقضية الطائرة الأوكرانية: "لقد صدر القرار باعتبار أننا في عطلة عيد النوروز (بداية العام الإيراني)، فإن قرار هذه القضية سيتم الإعلان عنه منتصف أبريل/نيسان المقبل".
ولم يعلن المسؤول الإيراني عن المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بمحاكمة المتورطين في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.
وأسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بعد إصابتها بصاروخين بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني باتجاه كييف في 8 من كانون الثاني/يناير لعام 2020.
ولم تكشف السلطات الأمنية والقضائية الإيرانية عن هوية المتهمين فيما إذا كان من بينهم قادة عسكريون، في حين تقول عوائل الضحايا، إن "أسماء المتهمين في هذه القضية لا تزال غير واضحة، ولا تزال إجراءات القضية تجري بسرية".
لكن الحرس الثوري لم يعترف في البداية بإسقاط هذه الطائرة، إلا بعد مرور ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن إسقاطها جاء نتيجة "خطأ بشري"، وقالت السلطات الإيرانية إنها "أوقفت 10 أشخاص على صلة بإسقاط الطائرة".
وعقدت السلطات القضائية خمس جلسات لهذه القضية، لكن وفقًا لمحمود علي زادة طباطبائي، محامي عدد من أهالي المتوفين، فإن "الغموض" في القضية تسبب في "تشكيك العائلات وعدم الثقة بالمحكمة".
والعام الماضي، رفعت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية شكوى رسمية ضد الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.