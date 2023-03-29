إيران: قرار المحكمة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية سيعلن في أبريل

أعلن رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية، أحمد رضا بور خاقان، اليوم الأربعاء، صدور قرار من قبل المحكمة الخاصة في التحقيق ومحاكمة المتورطين في إسقاط طائرة الركاب المدنية الأوكرانية في طهران قبل 3 أعوام.

وقال بور خاقان في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، حول آخر حالة لقضية الطائرة الأوكرانية: "لقد صدر القرار باعتبار أننا في عطلة عيد النوروز (بداية العام الإيراني)، فإن قرار هذه القضية سيتم الإعلان عنه منتصف أبريل/نيسان المقبل".