بعد عزل حليفه.. هكذا أنهى النائب ماكهنري جلسة إقالة مكارثي

أنهى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري جلسة مجلس النواب الأمريكي، أمس، بطريقة لافتة للانتباه، ولا تخلو من العصبية، بعد عزل حليفه كيفن مكارثي من منصبه في رئاسة المجلس.

وظهر ماكهنري وهو يضرب المطرقة بقوة لإنهاء الجلسة التي ترأسها، وجرى خلالها عزل زميله في الحزب الجمهوري مكارثي.