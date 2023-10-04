بعد عزل حليفه.. هكذا أنهى النائب ماكهنري جلسة إقالة مكارثي
أنهى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري جلسة مجلس النواب الأمريكي، أمس، بطريقة لافتة للانتباه، ولا تخلو من العصبية، بعد عزل حليفه كيفن مكارثي من منصبه في رئاسة المجلس.
وظهر ماكهنري وهو يضرب المطرقة بقوة لإنهاء الجلسة التي ترأسها، وجرى خلالها عزل زميله في الحزب الجمهوري مكارثي.
وجرى تداول مقطع الفيديو، الذي يوثق لحظة إنهاء الجلسة، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت الجلسة أيضا إمهال ماكهنري رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، حتى الأربعاء؛ لإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول.
والثلاثاء، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه مكارثي، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي.
وبهذا التصويت التاريخي، سيصبح مكارثي قائما بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي لحين انتخاب رئيس جديد.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقًا مؤقتًا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض؛ لتجنّب إغلاق حكومي، السبت.
وقاد التحرّك لإقالة مكارثي عضو الكونغرس مات غايتس، الذي لطالما كان مناهضًا لمكارثي.