تقرير: القذائف المدفعية حجر الزاوية في الحرب الأوكرانية.. والبنتاغون يضاعف الإنتاج لمد كييف

قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن قذائف المدفعية غير الموجهة أصبحت حجر الزاوية في الصراع المستمر منذ 11 شهرًا في أوكرانيا، ما دعا وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التخطيط لزيادة إنتاج هذه القذائف بنسبة 500 في المائة في غضون عامين.

وهذه الكمية من الإنتاج تصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الكورية حيث تستثمر وزارة الدفاع الأمريكية مليارات الدولارات لتعويض النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا و لبناء مخزونات للصراعات المستقبلية.