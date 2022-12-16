بلغراد تطالب بحق إرسال جنود إلى كوسوفو

طلبت صربيا، اليوم الجمعة، من القوة الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسوفو، منحها الحق في نشر جنود ورجال شرطة صرب في إقليمها السابق الذي يشهد توترا جديدا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ أيام، يقيم أفراد من الأقلية الصربية حواجز على الطرق في شمال كوسوفو؛ احتجاجًا على اعتقال شرطي صربي سابق، مما أدى إلى شل حركة المرور باتجاه معبرين حدوديين.

وأعلنت كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة معظمهم من الألبان استقلالها في 2008، ولكن لم تعترف به صربيا مما يشجع الأقلية الصربية على رفض الاعتراف بسلطة بريشتينا.