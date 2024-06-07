اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية

يتقدم حزب التجمع الوطني الفرنسي (يمين متطرف) في نوايا التصويت لانتخابات البرلمان الأوروبي قبل يومين من إجرائها.

وبحسب استطلاع أجراه "معهد أوبنيون واي" لدراسات الرأي العام، لصالح شبكة "سي نيوز" الفرنسية ومحطة "يوروب1"، ونُشر اليوم الجمعة، فإن الأغلبية الرئاسية لحزب النهضة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقائمة الحزب الاشتراكي (يسار)، يواصلون معركتهم على المركز الثاني.

وأشار إلى أن المعركة على المركز الثاني في الانتخابات الأوروبية مستمرة بين مرشحة حزب النهضة فاليري هاير، ومرشح الحزب الاشتراكي رافائيل جلوكسمان.

وإذا نجحت قائمة الوسط بقيادة النائبة الأوروبية فاليري هاير في تثبيت نسبة نوايا التصويت عند 15%، بعد انخفاض شبه متواصل منذ أبريل/نيسان، فإن نسبة الحزب الاشتراكي ستخسر نقطة واحدة لتتوقف عند 13%.

في حين لا تزال هناك احتمالية لحدوث مفاجأة؛ إذ إن هناك 17% لم يختاروا بعد مرشحهم قبل 48 ساعة من الموعد النهائي للانتخابات، وفقاً للاستطلاع.