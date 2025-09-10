logo
مدفيديف يعلق على مقتل تشارلي كيرك.. ما علاقة أوكرانيا؟

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن دعم واشنطن لكييف يُعد دعمًا للقتل، وذلك على خلفية اغتيال الناشط تشارلي كيرك المعروف بانتقاده للدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ارتكبت مؤخراً حثالة من اليسار الليبرالي من مختلف الأطياف جرائم قتل وجرائم سياسية، دعماً لكييف "النازية". من بينهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو والناشط تشارلي كيرك. من التالي؟ ربما حان الوقت ليدرك فريق MAGA أنهم، بدعمهم لأوكرانيا، يدعمون القتلة".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار خلال حدث في جامعة وادي يوتا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عاما، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.

ووثق فيديو جلوس كيرك على ركبتيه خلال الحدث الجامعي في ولاية يوتا حين اخترقت رصاصة رقبته، وسط هلع الحاضرين وصراخهم.

