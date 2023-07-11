"لوموند": شبهات تلاحق 221 دبلوماسيًّا روسيًّا في سويسرا

"لوموند": شبهات تلاحق 221 دبلوماسيًّا روسيًّا في سويسرا
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على الأسباب التي تدفع موسكو للإبقاء على 221 دبلوماسيًّا روسيًّا، في سويسرا، ملمّحة إلى وجود شبهات تجسس تحيط بهم.
واعتبرت الصحيفة أن "موسكو تستغل الفرصة لزيادة وجودها في سويسرا، حيث يوجد الآن 221 فردًا معتمدين رسميًّا كدبلوماسيين من الاتحاد الروسي، يعيشون في سويسرا".
ورأت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها أن هذا العدد من الدبلوماسيين، "يعد رقمًا هائلًا بالنسبة لدولة بحجم سويسرا".
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، أصبحت سويسرا الدولة الغربية الوحيدة التي لم تطرد أي دبلوماسي روسي.
وكان الكاتب الروسي ميخائيل شيشكين، المنفي في سويسرا منذ عام 1995، وأحد المنتقدين الشرسين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من دقَّ "ناقوس الخطر".
وقال المعارض الروسي إن "موسكو ترسل إلى سويسرا الجواسيس الذين طردتهم دول أوروبية أخرى".
بدوره، قال الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الفدرالية السويسرية كريستيان دوسي، إن "سويسرا حاليًّا واحدة من أكثر الدول المستهدفة من قبل التجسس الروسي".
وأشار إلى أنه "من بين 221 فردًا يتمركزون في سويسرا، يعمل ثلثهم على الأقل في مختلف أجهزة المخابرات الروسية"، معترفًا بأن وكالته توظف 450 شخصًا فقط للتعامل مع هذه التهديدات الجديدة.
ويوثق تقرير للمخابرات السويسرية أيضًا، الوجود المتزايد للوكلاء الصينيين، الذين يعملون تحت غطاء رجال الأعمال أو العلماء الذين لديهم اهتمام كبير بالبحث الذي يتم إجراؤه في المعاهد الفدرالية السويسرية للتكنولوجيا في زيورخ ولوزان.
ورجّحت الصحيفة، أن "العمليات السرية الروسية في البلدان الأوروبية يتم تجريبها الآن من سويسرا".
ونقلت عن مصدر مطلع على الوضع قوله"لا تلجأ سويسرا عادة إلى إجراءات وحشية مثل الطرد، حتى عندما يكون ذلك منطقيًّا ومستحقًّا، لأنه يتضمن بشكل منهجي إجراءات انتقامية، وهو أمر غير بنّاء. ومن الأفضل الاستمرار في الحوار".
ويعتقد المؤرخ والخبير الاستخباراتي أدريان هانّي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "NZZ" السويسرية، أن "دور سويسرا كملاذ لوكالات الاستخبارات الروسية آخذ في الازدياد، في حال بقيت هياكلها المحلية على حالها".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية