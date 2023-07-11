"لوموند": شبهات تلاحق 221 دبلوماسيًّا روسيًّا في سويسرا

سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على الأسباب التي تدفع موسكو للإبقاء على 221 دبلوماسيًّا روسيًّا، في سويسرا، ملمّحة إلى وجود شبهات تجسس تحيط بهم.

واعتبرت الصحيفة أن "موسكو تستغل الفرصة لزيادة وجودها في سويسرا، حيث يوجد الآن 221 فردًا معتمدين رسميًّا كدبلوماسيين من الاتحاد الروسي، يعيشون في سويسرا".

ورأت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها أن هذا العدد من الدبلوماسيين، "يعد رقمًا هائلًا بالنسبة لدولة بحجم سويسرا".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، أصبحت سويسرا الدولة الغربية الوحيدة التي لم تطرد أي دبلوماسي روسي.

وكان الكاتب الروسي ميخائيل شيشكين، المنفي في سويسرا منذ عام 1995، وأحد المنتقدين الشرسين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من دقَّ "ناقوس الخطر".

وقال المعارض الروسي إن "موسكو ترسل إلى سويسرا الجواسيس الذين طردتهم دول أوروبية أخرى".