صفحة جديدة في القارة السمراء.. روسيا تتقدم لملء فراغ فرنسا في النيجر

تسير الرياح في النيجر كما تشتهي سفن روسيا.. هذا ما تلخصه التطورات الأخيرة التي جرت في النيجر، آخر الدول الأفريقية التي خلعت عنها الغطاء الفرنسي، الذي كان يغطيها لعقود .

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلاً في تصريح تلفزيوني عودة سفير بلاده لدى النيجر إلى فرنسا، وسحب القوات العسكرية الفرنسية من هذا البلد الأفريقي بنهاية العام.

في المقابل، اعتبر المجلس العسكري في النيجر أن خروج القوات الفرنسية، وسحب السفير الفرنسي من الأراضي النيجرية، يمثل لحظة تاريخية في النيجر.

فرص التدخل العسكري انتهت

ويرى مراقبون للوضع في القارة الأفريقية أن القرار الفرنسي الأخير أنهى أي فرصة لحدوث تدخل عسكري كان يخطط له على مدار الأسابيع الماضية على يد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

ويبدو أن "إيكواس" لم تحصل على الضوء الأخضر لهذا التدخل، خاصة مع التحذيرات التي أطلقت حينها، والتي كانت تفيد بأن أوروبا غير قادرة على إدارة حرب في القارة السمراء، ولديها ما يكفيها من تهديدات على الجبهة الأوكرانية الأقرب إلى حدودها .

وما قلّل من فرص حدوث التدخل العسكري الذي لُوح به كثيرا، هو التحالف الجديد في منطقة الساحل، الذي أعلنت عنه مالي والنيجر وبوركينا فاسو مؤخراً.

ووقعت هذه الدول اتفاقاً للدفاع المشترك، وهو ما يعني بحسب تقارير عدة بداية النهاية لمجموعة دول الساحل الخمس، التي أشرفت على تأسيسها باريس عام 2014، فيما تستعد موسكو لإدارة التحالف الوليد في الدول الثلاث، التي تكن لها الولاء ويرفع العلم الروسي في شوارعها ليلا نهارا .