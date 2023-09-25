صفحة جديدة في القارة السمراء.. روسيا تتقدم لملء فراغ فرنسا في النيجر
تسير الرياح في النيجر كما تشتهي سفن روسيا.. هذا ما تلخصه التطورات الأخيرة التي جرت في النيجر، آخر الدول الأفريقية التي خلعت عنها الغطاء الفرنسي، الذي كان يغطيها لعقود .
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلاً في تصريح تلفزيوني عودة سفير بلاده لدى النيجر إلى فرنسا، وسحب القوات العسكرية الفرنسية من هذا البلد الأفريقي بنهاية العام.
في المقابل، اعتبر المجلس العسكري في النيجر أن خروج القوات الفرنسية، وسحب السفير الفرنسي من الأراضي النيجرية، يمثل لحظة تاريخية في النيجر.
فرص التدخل العسكري انتهت
ويرى مراقبون للوضع في القارة الأفريقية أن القرار الفرنسي الأخير أنهى أي فرصة لحدوث تدخل عسكري كان يخطط له على مدار الأسابيع الماضية على يد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
ويبدو أن "إيكواس" لم تحصل على الضوء الأخضر لهذا التدخل، خاصة مع التحذيرات التي أطلقت حينها، والتي كانت تفيد بأن أوروبا غير قادرة على إدارة حرب في القارة السمراء، ولديها ما يكفيها من تهديدات على الجبهة الأوكرانية الأقرب إلى حدودها .
وما قلّل من فرص حدوث التدخل العسكري الذي لُوح به كثيرا، هو التحالف الجديد في منطقة الساحل، الذي أعلنت عنه مالي والنيجر وبوركينا فاسو مؤخراً.
ووقعت هذه الدول اتفاقاً للدفاع المشترك، وهو ما يعني بحسب تقارير عدة بداية النهاية لمجموعة دول الساحل الخمس، التي أشرفت على تأسيسها باريس عام 2014، فيما تستعد موسكو لإدارة التحالف الوليد في الدول الثلاث، التي تكن لها الولاء ويرفع العلم الروسي في شوارعها ليلا نهارا .
روسيا البديل القادم بطرق جديدة
كباقي الدول الأفريقية التي تحكمها مجالس عسكرية، يكون لموسكو اليد الطولى فيها، فإذا أخلت فرنسا قواعدها بات الملعب مفتوحا لقواعد عسكرية روسية، فهل ستعبر القوافل العسكرية الروسية العاصمة نيامي؟
يجيب عن هذا السؤال العديد من الخبراء الروس الذين يرون أن الفرصة باتت سانحة لتواجد عسكري روسي في هذا البلد.
إلا أن ما يميز هذه المرحلة، وفق الخبراء، هو سيدير المصالح الروسية هناك، وإذا كانت الأصابع تسارع سابقا للإشارة إلى مجموعة "فاغنر"، فهذه المرة قد يكون الوضع مختلفاً خاصة وأن موسكو لم تحدد بعد بديلا لفاغنر ليدير دفة المصالح الروسية في القارة السمراء.
ويرجح بعض المراقبين الروس أن عهد الجماعات المسلحة التي تدعمها الدولة قد انتهى مع نهاية "فاغنر"، وأن القادم سيكون أكثر تنظيما، بوجود قوات عسكرية نظامية تتبع لوزارة الدفاع بشكل مباشر، وهو ما قد نشهده في النيجر في القريب العاجل.
فوائد سياسة وأخرى اقتصادية تتنظر موسكو
البلدان الثلاثة المنقلبة (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) يمكن القول إنها تمثل مجتمعة قلب الساحل الأفريقي، وبهذا باتت وتيرة نبضه تنظمه الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسية في روسيا.. وهو ما يعني أن التحالف الأقوى في القارة بات بيد موسكو حرفيا، وهذا ما يعتبر إنجازا جديدا لروسيا، في ظل الصراع على القارة الغنية بباطنها الفقيرة بكل شيء عدا ذلك.
فالنيجر هي أحد أهم منتجي اليورانيوم، المورد الأساسي لتوليد الطاقة النووية، وهو ما خسرته باريس حيث كانت هذه الدولة تمد فرنسا بـ35% من احتياجاتها من الطاقة النووية.
ويبرر ذلك سرعة إعلان شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة، عن اهتمامها بالتعاون مع النيجر في تطوير احتياطاتها من اليورانيوم، وهو ما يوفر مصدراً موثوقاً لليورانيوم لروسيا، المتعطشة لقطع كل إمدادات الطاقة عن القارة الباردة.
رغم ذلك فإن المكاسب الاقتصادية لموسكو لن تكون بهذه السهولة، فعليها أن تحسن من وضع النيجر الاقتصادي لتبقى ديمومة المكاسب، بحسب العديد من الخبراء، فالنيجر من الدول الأكثر فقرا في أفريقيا وتصنف من بين الاقتصادات الأكثر هشاشة على المستوى العالمي، وفق معايير الأمم المتحدة.
وتوضح العديد من التقارير أن باريس كانت تدفع للسلطات النيجرية 250 مليون يورو، مقابل ما تحصل عليه من اليورانيوم، وهو ما يمثل سعر 5% فقط من اليورانيوم المنتج، الذي يذهب لمخازن شركة أريفا الفرنسية، الأمر الذي أثار استياء النيجريين، فهل ستتعلم موسكو الدرس من باريس، وتكون أكثر عدلا وسخاء تجاه هذه الدولة الفقيرة؟