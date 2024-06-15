إيران تعلن إطلاق قمرين صناعيين في يوليو المقبل

كشف رئيس منطمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، أن بلاده ستطلق قمرين صناعيين خلال يوليو/تموز المقبل، بمناسبة العام الإيراني الجديد.

وأضاف سالاريه، في مقابلة بثتها وكالة مهر للأنباء، اليوم السبت، أنه "في السنوات الثلاث الماضية، كان هناك 12 عملية إطلاق في صناعة الفضاء الإيراني، منها 10 عمليات إطلاق محلية وإطلاقين دوليين، وحتى نهاية الحكومة الحالية، سيكون لدينا كثير من الإطلاقات، إذ إنه خلال الشهر المقبل، لدينا إطلاقان على جدول الأعمال".

وأوضح "نخطط لإطلاق كتلة الانتقال المداري "سامان"، وقمر صناعي بحثي آخر، سيتم إطلاقهما خلال الشهر المقبل".

وبين سالاريه أنه "نظرًا لقدرة البلاد المتقدمة في مجال حاملات الأقمار الصناعية، فإن إحدى الأدوات الحاسمة اللازمة لتنفيذ المهام الفضائية، سواء في مجال الأقمار الصناعية من أجل إقامة الاتصالات، أم وضع الأقمار الصناعية في المدار للاستكشافات الفضائية من أجل إنزال المركبات الفضائية في القمر أو المريخ، هي كتلة الانتقال المداري عالية الموثوقية".