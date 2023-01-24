ألمانيا: سندرس طلب بولندا إرسال دبابات لأوكرانيا بالسرعة اللازمة

وسبق أن أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، الثلاثاء، أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية إعلان إحرازها تقدمًا على الأرض.

ويخضع المستشار الألماني أولاف شولتس منذ أيام لضغوط متزايدة لإعطاء موافقته للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الراغبة بذلك، على إرسال الدبابات إلى كييف، لكنه لا يزال مترددًا في الموافقة حتى الآن.