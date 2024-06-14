بعضها في أمريكا.. تعطيل خوادم نقلت "توجيهات لداعش" بعشرات اللغات

قالت شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) ووكالة (يوروجست) للتعاون في مجال العدالة الجنائية، إن قوات شرطية في أوروبا والولايات المتحدة عطلت خلال الأسبوع الماضي عدداً كبيراً من الخوادم التي دعمت وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم داعش.

وأوضحت الوكالتان التابعتان للاتحاد الأوروبي، أن الخوادم التي جرى تعطيلها تقع في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وأيسلندا، بينما اعتقلت الشرطة الإسبانية 9 "متطرفين"، بحسب وكالة رويترز.