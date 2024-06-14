خبراء روس: اجتماع سويسرا بشأن أوكرانيا "قمة حرب" لا "سلام"

"ليست للسلام"

وقال الخبير في الشؤون السياسية ميخائيل كوروبينيكوف، إن "القمة التي يقال عنها إنها قمة سلام ليس لها من اسمها أي نصيب. فالغرب أراد أن يحمّل هذه القمة أمرين".

وأضاف كوروبينيكوف لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر الأول، أنها قمة تهدف للسلام، لكن كيف سيتم تطبيق ذلك إذا لم تتم دعوة روسيا، بل في الحقيقة هي قمة ضد روسيا، وهذا أمر واضح وصفة السلام لا تنطبق هنا أبدًا".

وتابع: "أما الأمر الآخر الذي أراد الغرب تحميله للقمة، هو الصفة الدولية أو العالمية، رغم أن الغرب وبعض الدول فقط ستحضر".

ولفت كوروبينيكوف، إلى أن الغرب "سعى لدعوة الجنوب العالمي للقمة لكنهم فشلوا".

وحول ما قد ينتج عن هذه القمة، قال الخبير الروسي إن "لا شيء، بعد عدم دعوة روسيا واعتذار عدة قوى في العالم عن الحضور أو إرسال ممثل عنها".

وتسائل قائلًا: "ما هذه القمة التي تدعوا إلى السلام في وقت فتح الغرب مخازنه العسكرية لكييف وضخ وسيضخ المليارات لاستمرار هذه الحرب".