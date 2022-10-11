زيلينسكي يدعو إلى فرض سقف صارم لأسعار صادرات النفط والغاز الروسي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، دول مجموعة السبع إلى دعم فرض سقف صارم لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية، مستبعدا مرة أخرى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام بعد انضمامه إلى اجتماع افتراضي لقادة مجموعة الدول السبع، "هناك حاجة إلى فرض حد أقصى وصارم لأسعار صادرات النفط والغاز من روسيا لحرمان هذه الدول الإرهابية من أي أرباح".

من ناحيته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن روسيا لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة، وإنها تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب على النفط، وذلك بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بتطبيق خفض كبير للإنتاج.