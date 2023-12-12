"نيويورك تايمز" تحذر إدارة بايدن من مواصلة سياسة التحيز واللامبالاة تجاه غزة

دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجوم المدمر من قبل إسرائيل خلّف أكثر من 18 ألف قتيل من سكان القطاع من بينهم 7500 طفل في شهرين فقط.

وقالت إن حصيلة الضحايا من الأطفال في غزة خلال الشهرين الأخيرين، تجاوزت أجمالي الضحايا من الأطفال في جميع الصراعات العالمية مجتمعة العام الماضي.

وأضافت: "بينما يدين قادة المنظمات الإنسانية الأعمال المنحرفة وغير المعقولة التي قامت بها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فإنهم يؤكدون أن الحق في الدفاع عن النفس لا ينبغي أن يؤدي إلى كابوس إنساني لملايين المدنيين، ولاسيما أن المدنيين في غزة يجدون أنفسهم محاصرين، ويفتقرون إلى أي وسيلة للهروب".