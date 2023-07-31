أول ظهور لرئيس النيجر المخلوع بعد الانقلاب العسكري

نشرت وسائل إعلام أفريقية، صورة لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مقر إقامته حيث يحتجز، برفقة رئيس تشاد إدريس ديبي إيتنو، في أول ظهور له منذ الانقلاب الذي وقع في الـ26 من يوليو/تموز الجاري.

وذكر المتحدث باسم الحكومة التشادية محمد صالح، أن الرئيس التشادي وصل إلى نيامي في وقت سابق أمس الأحد، "ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة".

وأكد المتحدث "أنها مبادرة تشادية"، موضحًا أن محمد ديبي إيتنو "ليس لديه تفويض خاص من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وزار رئيس تشاد أيضًا رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو في منزله. كما التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال عبد الرحمن تشياني.