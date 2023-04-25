الإعلان عن محادثات "بناءة" بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا

أجرى وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا محادثات في موسكو، اليوم الثلاثاء، وصفتها أنقرة وموسكو بأنها "بناءة"، وجاءت في إطار جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية.

ودعمت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي المعارضة السياسية والمسلحة في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 سنة وأرسلت قواتها إلى شمال سوريا.

وشجعت موسكو، الحليف الرئيسي للأسد، على المصالحة مع أنقرة، لكن دمشق تشترط الانسحاب الكامل للقوات التركية لاستعادة العلاقات.