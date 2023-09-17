رئيس وزراء فرنسا السابق يُطالب بإنشاء قانون خاص بالمسلمين

طالب رئيس وزراء فرنسا السابق إدوار فيليب، بإنشاء قانون وتنظيم خاص بالمسلمين "يفرض التزامات خاصة على المسلمين والمسؤولين في المجتمعات الإسلامية"، بحسب ما أوردت مجلة "لوبس" الفرنسية.

وقال فيليب في كتابه الأخير "أماكن تقول"، قد يكون من الضروري إنشاء "قانون وتنظيم خاص بالمسلمين"، ولاسيما أن قانون عام 1905 "ربما لا يستطيع التعامل مع خصوصية الإسلام".

وأشار إلى أنه لا بد في يوم من الأيام أن تطرح قضية إنشاء نظام خاص "يفرض التزامات خاصة على المسلمين والمسؤولين في المجتمعات الإسلامية".