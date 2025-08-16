"اليوم العالم أكثر أماناً".. رئيس وزراء المجر يرحب بقمة ألاسكا

رحّب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، القيادي الأوروبي الأقرب إلى موسكو، السبت بالقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب على منصة "إكس"، غداة انعقاد القمة في ولاية ألاسكا الامريكية "لسنوات، شهدنا أكبر قوتين نوويتين تُفككان إطار تعاونهما وتتبادلان رسائل عدائية. لقد انتهى هذا الآن. اليوم، العالم أكثر أمانا مما كان بالأمس".

ولم يحقق ترامب وبوتين أي اختراق بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الجمعة في ألاسكا، إذ لم يقدم الرئيسان الأمريكي والروسي أي جديد بشأن وقف إطلاق نار رغم إشارتهما إلى نقاط توافق بينهما وتبادل إشارات المودة.

وقال ترامب "لم نصل إلى هناك حتى الآن، لكننا أحرزنا تقدما. لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر جدا" مع التوافق "العديد من النقاط"، مردفا دون إسهاب "لم يتبق فقط سوى عدد قليل جدا، بعضها ليس بتلك الأهمية، وربما تكون إحداها هي الأهم".

وتحدث بوتين أيضا بكلمات عامة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي استمر 12 دقيقة فقط.

وقال "نأمل بأن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه (...) الطريق للسلام في أوكرانيا".