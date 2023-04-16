البرازيل تطرح وساطة مشتركة مع الصين والإمارات لوقف الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، إنه بحث تقديم وساطة مشتركة مع الإمارات والصين، لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، متهما الولايات المتحدة وأوروبا بإطالة أمد الصراع.

وكان لولا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي في ختام زيارتين رسميتين إلى الإمارات والصين، عبر خلاله عن الأمل في انضمام البلدين ودول أخرى إلى "مجموعة عشرين" السياسية لمحاولة إنهاء الحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال الرئيس اليساري عبر مترجم رسمي، للصحفيين في أبوظبي إن الحرب نجمت عن "قرارات اتخذتها دولتان".

وأضاف أن الرئيس الروسي "بوتين لا يتخذ أي مبادرات لوقف الحرب وزيلينسكي من أوكرانيا لا يتخذ أي مبادرات لوقف الحرب".

وتابع لولا أن "أوروبا والولايات المتحدة تواصلان المساهمة في استمرار الحرب. لذلك عليهما الجلوس حول الطاولة والقول: (كفى)".