البرازيل تطرح وساطة مشتركة مع الصين والإمارات لوقف الحرب في أوكرانيا
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، إنه بحث تقديم وساطة مشتركة مع الإمارات والصين، لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، متهما الولايات المتحدة وأوروبا بإطالة أمد الصراع.
وكان لولا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي في ختام زيارتين رسميتين إلى الإمارات والصين، عبر خلاله عن الأمل في انضمام البلدين ودول أخرى إلى "مجموعة عشرين" السياسية لمحاولة إنهاء الحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وقال الرئيس اليساري عبر مترجم رسمي، للصحفيين في أبوظبي إن الحرب نجمت عن "قرارات اتخذتها دولتان".
وأضاف أن الرئيس الروسي "بوتين لا يتخذ أي مبادرات لوقف الحرب وزيلينسكي من أوكرانيا لا يتخذ أي مبادرات لوقف الحرب".
وتابع لولا أن "أوروبا والولايات المتحدة تواصلان المساهمة في استمرار الحرب. لذلك عليهما الجلوس حول الطاولة والقول: (كفى)".
وفي الصين، اتهم الرئيس البرازيلي واشنطن بـ"تشجيع الحرب" في أوكرانيا.
وأعلن لولا أنه اقترح على رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعلى الرئيس الصيني شي جينبينغ إنشاء مجموعة من الدول تكون مهمتها القيام بوساطة.
وقال إنه "تم تشكيل مجموعة العشرين لإنقاذ الاقتصاد (العالمي) الذي كان يمر بأزمة. والآن من المهم إنشاء نوع آخر من مجموعة العشرين لإنهاء هذه الحرب وإحلال السلام. هذه هي نيتي وأعتقد أننا سننجح".
وأضاف: "تحدثت أمس" إلى الشيخ محمد بن زايد "عن الحرب وتحدثت إلى شي جينبينغ عن الحرب. أعتقد أننا نلتقي بمجموعة من الأشخاص الذين يفضلون الحديث عن السلام بدلاً من الحرب. ولذا أعتقد أننا سننجح".
وتابع أنه ناقش مبادرته هذه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قادة دول أمريكا الجنوبية.
وقال لولا الذي من المقرر أن يعود إلى البرازيل الأحد، إن وفده وقع اتفاقات بقيمة عشرين مليار دولار في الصين.