إدانة رسمية واسعة للأعمال "الإرهابية" في برازيليا
أدان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورؤساء الكونغرس والمحكمة العليا، الإثنين، "الأعمال الإرهابية" التي ارتُكبت في برازيليا، الأحد.
جاء ذلك في بيان مشترك "دفاعًا عن الديمقراطية" نُشر على حساب الرئيس اليساري على "تويتر".
وجاء في البيان الذي وقعه لولا ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا غداة الهجمات المتزامنة التي شنها أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو على هذه المؤسسات، أن "سلطات الجمهورية الضامنة للديمقراطية ولدستور العام 1988، ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية التي وقعت أمس في برازيليا".