إدانة رسمية واسعة للأعمال "الإرهابية" في برازيليا

أدان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورؤساء الكونغرس والمحكمة العليا، الإثنين، "الأعمال الإرهابية" التي ارتُكبت في برازيليا، الأحد.

جاء ذلك في بيان مشترك "دفاعًا عن الديمقراطية" نُشر على حساب الرئيس اليساري على "تويتر".