ترامب يطيح ببايدن على "تيك توك" خلال ساعات

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسابا رسميا على "تيك توك" ليلة السبت، وخلال ساعات قليلة تفوق على حساب حملة الرئيس جو بايدن الذي كان أطلقه قبل أشهر عديدة، بعدد المتابعين.

وحصل الفيديو الأول الذي نشره ترامب على 2.2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة حتى الساعة 1:15 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأحد.

واكتسب الحساب 3.3 مليون متابع منذ إطلاقه الليلة الماضية، وهذا أكثر من ستة أضعاف متابعي حساب حملة بايدن، الذي أطلق في فبراير.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب: "لن نترك أي جبهة دون حماية.. هذا يمثل التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا الذي يستهلك المحتوى المؤيد لترامب والمناهض لبايدن".

حظر التطبيق

يسعى ترامب، الذي حاول حظر التطبيق أثناء وجوده في منصبه، إلى جذب الناخبين الشباب من خلال مهاجمة بايدن لتوقيعه مؤخرًا على مشروع قانون يطلب من TikTok سحب استثماراتها من شركتها الأم ByteDance.

وبحسب "أكسيوس"، التقى البيت الأبيض مع مؤثرين ليبراليين لطمأنتهم أن بايدن لا يتطلع إلى حظر التطبيق.، فيما يعتقد بعض مساعدي بايدن أن الحملة كان يجب أن تنضم إلى TikTok في وقت سابق وأن تكون أكثر عدوانية. لكن هناك قلقا بشأن الأمن القومي.