بعد مقتل رئيسي.. كيف سيتأثر التيار المحافظ في إيران؟

يشكل رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تم الإعلان عن مقتله بعد تحطم المروحية التي كان يستقلها مع عدد من المسؤولين، ضربة قاسية للقيادة المحافظة في البلاد.

ونقلا عن خبير في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية الإيرانية، فإن القلق في طهران قد يتجاوز المأساة الإنسانية للحادث، فالتغيير الذي فرضته سيكون له آثار مهمة على الدولة الإيرانية التي تستهلكها الفوضى الداخلية والمواجهة الإقليمية والدولية.

أزمة الشرعية

على صعيد السجل الداخلي المتقلب، كانت رئاسة رئيسي عنوانا لأزمة الشرعية والفوضى المجتمعية للنظام، إذ فاز بشكل مثير للجدل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 بعد عدد كبير من الاستبعادات للمرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يدقق في المرشحين، ونسبة مشاركة منخفضة تاريخيًا في الانتخابات لم تتجاوز 50% .

ولإرضاء قاعدته المحافظة، أعاد رئيسي وحكومته تنشيط شرطة الأخلاق وأعادوا فرض قيود دينية على المجتمع.

وقد أدت هذه السياسة إلى احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" التي اندلعت شرارتها بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في عام 2022.

وكانت التظاهرات الأكبر والأطول في تاريخ إيران، وأسفرت عن قمع غير مسبوق من قبل الدولة، حيث قُتل أكثر من 500 متظاهر وأصيب المئات بجروح واختفى واعتقل المئات غيرهم.

وطوال فترة الاحتجاجات، أظهر رئيسي ولاءه للمرشد الأعلى والنخب المحافظة، من خلال مضاعفة القيود والقمع.

وفي الوقت نفسه، استمر الاقتصاد الإيراني في ظل حكم رئيسي في المعاناة بسبب مزيج من سوء الإدارة الحكومية والفساد، إلى جانب العقوبات الأمريكية التي اشتدت، ردًا على القمع الداخلي والاستفزازات الخارجية لطهران.