بايدن يتوعد بهزيمة ترامب مجددًا.. ويرهن اجتماعه ببوتين "للظروف"

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، غريمه الجمهوري دونالد ترامب، بهزيمة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال قرّر إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية.

وقال بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء، بسؤاله حول نيته الترشح للرئاسة وحظوظه للفوز، إنّه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر "سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار" بشأن انتخابات 2024، مضيفاً "أعتقد أنّ بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجدّداً".

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال بايدن إن بوتين قد أخطأ في تقدير مقدرة قواته على احتلال أوكرانيا.

وأضاف "أعتقد أنه شخص عقلاني لكنه أخطأ بشكل كبير في الحسابات".

وتابع "بوتين اعتقد خطأ أن الأوكرانيين سوف يخضعون للغزو الروسي، وهو سوء تقدير تم دحضه من خلال المقاومة الشرسة داخل البلاد".

وردا على سؤال من مذيع (سي.إن.إن) جيك تابر عما إذا كان يعتقد أن بوتين يمكنه في الواقع استخدام سلاح نووي تكتيكي، قال إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف بايدن ردّاً على سؤال عن إمكانية اجتماعه ببوتين في قمة العشرين: "الأمر مرهون" بالظروف.

وأوضح بايدن "أنظر، ليست لديّ أيّ نيّة للقائه"، مضيفاً "لكن على سبيل المثال، إذا جاء إليّ في قمّة العشرين وقال إنّه يريد أن يتحدّث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أنّ الأمر مرهون بالظروف".

وبشأن انعكاس التطورات الأخيرة على الاقتصاد الأمريكي، قال بايدن إنّه لا يظنّ أنّ الولايات المتّحدة ستشهد ركوداً اقتصادياً، معتبراً أنّه في حال حصل هذا الأمر فإنّ هذا الركود سيكون "طفيفاً جداً".

وأضاف بايدن "لا أعتقد أنّه سيكون هناك ركود اقتصادي. إذ حصل ركود اقتصادي فسيكون طفيفاً جداً (..) هذا ممكن".