الأمم المتحدة: صاروخ كوريا الشمالية خطر على الملاحة البحرية

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن إطلاق صاروخ كوريا الشمالية يمثل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي وحركة الملاحة البحرية.

وقال خالد الخياري، الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: "أصدرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إخطارا مسبقا إلى خفر السواحل الياباني بشأن إطلاق صاروخ، لكنها لم تصدر إخطارات بخصوص سلامة المجال الجوي أو الملاحة البحرية إلى المنظمة البحرية الدولية أو منظمة الطيران المدني الدولي أو الاتحاد الدولي للاتصالات".

وقد أطلقت كوريا الشمالية، المسلحة نوويا، قمرا اصطناعيا، يوم الثلاثاء الماضي، وقالت إنه دخل مداره بنجاح ويبث صورا، لكن مسؤولي الدفاع والمحللين في كوريا الجنوبية قالوا إنه لم يتم التحقق من قدراته بشكل مستقل.