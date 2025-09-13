روبيو: خرق مسيرات روسية أجواء بولندا "غير مقبول"

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، خرق مسيرات روسية المجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا هذا الأسبوع بأنه "تطور مؤسف وخطر".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال روبيو للصحافيين في واشنطن "السؤال هو ما إذا هدفت المسيرات إلى دخول بولندا تحديدا. إذا كان الأمر كذلك، وإذا قادتنا الأدلة إلى هناك، فمن الواضح أنه سيكون تصعيدا كبيرا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الخميس إنّ هذا الانتهاك الروسي قد يكون حصل "من طريق الخطأ"، فيما أثار الحادث قلق أوروبا.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك موقف ترامب.

وقال توسك الجمعة على منصة "اكس" "كنا نتمنى أيضا أن يكون هجوم المسيرات على بولندا خطأ. لكنه لم يكن كذلك. ونحن نعلم ذلك".

وأعلنت السلطات البولندية أنها عثرت على أجزاء من 17 مسيرة روسية الصنع، سقطت من دون التسبب في أي إصابات أو أضرار جسيمة في شرق البلاد الأربعاء.

ويبدو أن روسيا التي رفضت دعوات ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، أطلقت المسيرات الـ 17 التي سقطت في بولندا.

ويضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) المدعوم من الولايات المتحدة أمن بولندا التي زار رئيسها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

ووصفت العواصم الأوروبية والاتحاد الأوروبي الخرق بأنه اختبار لعزيمة حلف شمال الأطلسي في مواجهة الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.